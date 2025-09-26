Solicitar un turno con el médico de cabecera a través de la plataforma web Mi PAMI es una opción cada vez más utilizada por los afiliados para agilizar el acceso a consultas médicas. Sin embargo, algunos usuarios pueden experimentar dificultades al intentar ingresar debido a bloqueos relacionados con medidas de seguridad.

El sistema de Mi PAMI puede restringir el acceso a quienes utilicen VPNs o intenten conectarse desde países no autorizados, lo que genera el mensaje: “Lo sentimos pero tu petición ha sido bloqueada por razones de seguridad. Esto puede deberse al uso de una VPN o visitas desde países que no están permitidos.”

En caso de que un afiliado considere que esta restricción es un error, se recomienda enviar un reclamo formal a través del formulario de contacto disponible en el sitio, proporcionando el correo electrónico para facilitar la comunicación y resolución del inconveniente.

Este sistema busca proteger los datos personales y garantizar la seguridad en la gestión de turnos médicos, aunque puede generar molestias en algunos usuarios que deben seguir los pasos indicados para poder acceder a los servicios online de manera adecuada.