Salud y Bienestar > Info útil

Cómo solicitar un turno con el médico de cabecera a través de la web Mi PAMI

Conocer el procedimiento para pedir una consulta médica online en Mi PAMI es fundamental, aunque algunos usuarios pueden enfrentar bloqueos por razones de seguridad.

Hace 2 horas
Sacar turno nunca fue tan fácil. Foto: Gentileza.

Solicitar un turno con el médico de cabecera a través de la plataforma web Mi PAMI es una opción cada vez más utilizada por los afiliados para agilizar el acceso a consultas médicas. Sin embargo, algunos usuarios pueden experimentar dificultades al intentar ingresar debido a bloqueos relacionados con medidas de seguridad.

El sistema de Mi PAMI puede restringir el acceso a quienes utilicen VPNs o intenten conectarse desde países no autorizados, lo que genera el mensaje: “Lo sentimos pero tu petición ha sido bloqueada por razones de seguridad. Esto puede deberse al uso de una VPN o visitas desde países que no están permitidos.”

En caso de que un afiliado considere que esta restricción es un error, se recomienda enviar un reclamo formal a través del formulario de contacto disponible en el sitio, proporcionando el correo electrónico para facilitar la comunicación y resolución del inconveniente.

Este sistema busca proteger los datos personales y garantizar la seguridad en la gestión de turnos médicos, aunque puede generar molestias en algunos usuarios que deben seguir los pasos indicados para poder acceder a los servicios online de manera adecuada.

