La tarde noche en el departamento Pocito se transformó en un escenario de alta tensión y riesgo cuando un reclamo vecinal por la alta velocidad de una motocicleta culminó en un altercado con disparos, una fuga por los techos y la aprehensión de un joven.

Personal policial se encontraba en recorridas habituales de prevención y seguridad en la jurisdicción cuando el operador del Cisem 911 los comisionó de urgencia. La alerta indicaba que una violenta gresca se estaba produciendo en el interior del Lote Hogar 39.

Publicidad

Al arribo de los efectivos a la zona de conflicto, observaron de inmediato la situación. Un grupo de personas arrojaba piedras y ladrillos contra un sujeto, quien vestía una campera de color negro y, lo más alarmante, portaba visiblemente un arma de fuego en sus manos.

El personal policial actuó con rapidez, le dio la voz de alto al individuo. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso a la orden y se dio inmediatamente a la fuga. Ingresó en la Manzana C y desde allí inició una riesgosa huida al trepar por los techos de las viviendas. Durante la carrera, y en un intento por deshacerse de la evidencia, el fugitivo arrojó el arma que llevaba.

Publicidad

La Policía recuperó el elemento secuestrado poco después. Se trata de una “tumbera” de colores negro con amarillo, un arma de fuego de fabricación casera, la cual contenía en su interior un cartucho listo para ser disparado.

Con las precisas características físicas del sujeto, los uniformados coordinaron una recorrida en el barrio. La estrategia dio resultado: se logró la aprehensión del sospechoso en un descampado ubicado hacia el norte del lugar original de la pelea. El detenido fue identificado como Carlos Alexander, de 24 años de edad, con domicilio en el mismo Lote Hogar 39 de Pocito.

Publicidad

La situación no se calmó con la detención. Residentes de la zona arrojaron piedras contra el personal policial, obligando a los efectivos a disponer el inmediato traslado del aprehendido a la base comando para resguardar la integridad de los uniformados y del propio detenido.

Posteriormente, la investigación se centró en la causa del violento episodio. El personal se constituyó en la Manzana A, Casa 1, donde se entrevistaron con Carlos Alfredo Cortés, de 35 años. Cortés relató la secuencia de los hechos: se encontraba junto a amigos en la vía pública cuando un sujeto en motocicleta pasó a alta velocidad. Le reclamaron su accionar, argumentando que ponía en riesgo la vida de los vecinos de la zona. Este planteo molestó profundamente al motociclista.

El sujeto se retiró y regresó minutos después, esta vez portando el arma de fuego y lanzando amenazas a viva voz: “los voy a cagar a tiros”. Seguidamente, efectuó un disparo al aire, lo que provocó que los presentes iniciaran una persecución en su contra, desencadenando los disturbios que requirieron la intervención policial. Como un dato crucial para la investigación, los damnificados hicieron entrega de un caño de escape de color negro, elemento que habría sido el motivo inicial de la agresión del sujeto.

La celeridad de la Policía permitió poner el caso rápidamente en conocimiento del fuero judicial. Se mantuvo comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio, interiorizándose del hecho el ayudante fiscal de Flagrancia, doctor Juan Matar, quien bajo directivas del Fiscal doctor Alberto Martínez ordenó el inmediato inicio del procedimiento de Flagrancia.

Una de las primeras disposiciones judiciales fue que el detenido debía ser trasladado al Laboratorio Forense de Criminalística a fin de realizar las pericias pertinentes. La Fiscalía solicitó específicamente la realización de la pericia de Dermotest para confirmar que el detenido, Carlos Alexander, efectivamente disparó el arma secuestrada. La evidencia recolectada, el arma "tumbera" y el cartucho, junto con el testimonio de los damnificados, conformaron el cuerpo probatorio inicial. El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuó con las actuaciones correspondientes para su formalización judicial.