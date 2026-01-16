La reserva de Boca Juniors quedó emparejada con cinco equipos de la Primera Nacional para el próximo Torneo Proyección, según el sorteo de zonas que realizó la organización de los torneos de reserva de la AFA. Esta es una situación llamativa porque esas instituciones, que militan en el ascenso, no suelen formar parte de esta competencia tradicionalmente dominada por reservas de Primera División.

Boca está ubicado en la zona B, donde se verá las caras con los clubes Atlético de Rafaela, Colón, Ferro, San Martín de San Juan y Quilmes, todos ellos de la Primera Nacional. El único equipo de esa categoría que no enfrentará al Xeneize en esta fase será Godoy Cruz.

Publicidad

Esta ampliación en la participación de equipos del ascenso se debe a una decisión de la AFA de invitar a clubes de la Primera Nacional al torneo de reservas, lo que este año amplió la cuota de invitados de dos a seis equipos respecto de ediciones anteriores.

El Torneo Proyección (que incluye las fases de Apertura y Clausura igual que el torneo de Primera División) no solo es un espacio de competencia para los jóvenes talentos, sino también una ventana para evaluar a próximas promesas del fútbol argentino. Boca llega a este certamen defendiendo su nivel tras haber conseguido el título en el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones de Proyección ante Vélez, lo que reafirma su protagonismo en divisiones juveniles.

Publicidad

El formato del torneo prevé enfrentamientos todos contra todos dentro de la zona, lo que permitirá medir a los juveniles de Boca frente a diversidad de estilos y niveles de competencia, incluyendo rivales del ascenso con experiencia en torneos de mayor roce. Esta convivencia entre categorías principales y secundarias agrega un atractivo inusual a la temporada de reserva.

Los equipos enfrentarán partidos de ida y vuelta dentro de su grupo para determinar posiciones, de cara a instancias decisivas del certamen que definirán clasificación a fases finales.

Publicidad

Este contexto también genera expectativa entre hinchas y analistas, ya que el rendimiento de las figuras juveniles en estos encuentros puede influir en futuras convocatorias a Primera División o en el mercado de pases de talentos emergentes.