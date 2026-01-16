La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan realizó un operativo relámpago que permitió asestar un duro golpe a la delincuencia automotriz en la provincia. Los efectivos recuperando tres vehículos con graves irregularidades en su identificación y documentación.

La Ford Ranger blanca incautada tenía placas apócrifas y números de motor adulterados.

Fuentes policiales informaron que entre los vehículos incautados se encuentra una camioneta Ford Ranger blanca, con placas apócrifas y números de motor y chasis adulterados, secuestrada en el Loteo Los Nogales, Pocito. La camioneta quedó a disposición de la Unidad Fiscal Genérica por violar el artículo 289, inciso 3, del Código Penal.

Dos motos, una Yamaha Crypton y una Motomel, fueron recuperadas en Pocito y Rawson.

Además, se recuperaron dos motos: una Yamaha Crypton 110 cc, robada en 2023, y una Motomel B-110 cc con los dígitos del cuadro desbastados. Los rodados fueron incautados en Pocito y Rawson, respectivamente, reforzando la lucha policial contra la sustracción y adulteración de automotores.

Estos operativos reflejan el compromiso de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes con la seguridad vial y la legalidad del parque automotor, protegiendo a los vecinos y asegurando que los vehículos circulen dentro del marco legal vigente.