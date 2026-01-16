Durante el año 2025, Argentina registró una serie de nombres singulares que se alejaron de los tradicionales María o Juan, contando con apenas una inscripción por cada uno en todo ese periodo.

Entre las niñas, se destacaron opciones como Andes, Andina, Anubis, Emperatriz, Fortuna, Hada, Júpiter, Lady, Mamá, Marea y Marfil. A esta lista se sumaron también nombres como África, Andrómeda, Asia y Astro. Por su parte, en el caso de los niños, los registros más originales incluyeron a Adonis, Atlas, Oasis, Othello, Sócrates, Sur y Tango.

Publicidad

Esta tendencia hacia la originalidad no es nueva, ya que en 2024 el podio de nombres insólitos estuvo integrado por Xuxa, Cleopatra y Kennedy. Durante ese mismo ciclo, las inscripciones se completaron con nombres como Begoña, Brooklyn, Cristal, Delfín, Dior, Edén, Ibiza, Love, Olimpo, Pacífica, Princess, Toro, Valencia y Venecia.

El marco legal que regula estas decisiones se encuentra en el capítulo 4 del Código Civil argentino. La normativa estipula que la elección del nombre corresponde a los padres o a las personas que ellos autoricen, pero impone límites estrictos para proteger a los menores. Entre las prohibiciones vigentes, se establece que no pueden inscribirse más de tres nombres, no se permiten apellidos como nombres, están prohibidos los primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos y no se pueden registrar nombres considerados extravagantes.