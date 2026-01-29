El calendario de negociaciones para los educadores de San Juan ya está definido para este ciclo. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, ratificó que la mesa de diálogo con los sindicatos docentes comenzará formalmente el próximo viernes 6 de febrero.

La primera reunión paritaria de 2026 se realizará desde las 14 y contará con la participación de los tres gremios docentes, el ministro de Hacienda y autoridades de la Gobernación. El encuentro tendrá como objetivo iniciar la discusión por el primer aumento salarial del año.

En ese marco, Fuentes confirmó a DIARIO HUARPE: "Nos estaremos encontrando con los tres gremios (UDAP, UDA y AMET), el ministro de Economía y seguramente también el secretario general de la Gobernación".

La funcionaria adelantó que durante la reunión se analizarán los pedidos sindicales y la situación financiera de la provincia. "Veremos qué propuesta traen los gremios y también qué cuenta el ministro de Hacienda, que va a explicar qué ha pasado en enero con la recaudación en San Juan", señaló.

Finalmente, la ministra remarcó la postura del Gobierno provincial de cara a la negociación salarial y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos. "Manejamos el destino y el dinero de todos los sanjuaninos, pero vamos a estar siempre al lado de los docentes. Ya está previsto el pago de enero, se pagó el bono y la conectividad como estaba estipulado", concluyó.

Cómo quedaron las paritarias docentes al cierre de 2025

El cierre de la paritaria docente 2025 en San Juan quedó sellado el 16 de diciembre con un acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremios UDAP, UDA y AMET, que permitió dar previsibilidad salarial para el tramo final del año y establecer lineamientos claros para el inicio de 2026. La propuesta oficial fue aceptada en conformidad y puso fin a la discusión salarial del ciclo lectivo.

Uno de los puntos centrales del entendimiento fue la actualización del salario docente atada a la inflación. Según lo acordado, el valor índice correspondiente a diciembre de 2025 se incrementó aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, mecanismo que busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente a la suba de precios.

El acuerdo también incluyó mejoras en el nomenclador salarial. En ese marco, el Código E60 —Responsabilidad Funcional Docente— sumó cinco puntos y pasó a totalizar 44 puntos por valor índice desde diciembre de 2025, con impacto remunerativo y bonificable por antigüedad. Esta modificación significó una mejora estructural en los haberes de un amplio sector del sector docente.

Además, se estableció un incremento general de cuatro puntos para todos los cargos del nomenclador docente a partir de enero de 2026, lo que implicó una suba adicional en los salarios según la función y la carga horaria.