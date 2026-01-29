Un robo ocurrido en Albardón generó preocupación en la localidad. Delincuentes sustrajeran dos bicicletas de alto valor económico desde una vivienda particular. Los damnificados buscan recuperarlas.

Según relataron las víctimas, el hecho se produjo entre las 00:30 y la 1:30, del miércoles 28 de enero. En ese momento, la familia se encontraba cenando en el fondo de la casa y, cerca de las 00:15, debido a la llegada de un fuerte viento, ingresaron a la vivienda. Las bicicletas habían quedado en una galería ubicada al costado del domicilio.

Publicidad

Alrededor de la 1:30, cuando se disponían a guardarlas en el interior de la casa para irse a dormir, advirtieron que ambas habían sido robadas. Los rodados sustraídos son una Cannondale Trail 6 rodado 29 y una Top Mega rodado 29, cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente 1.500.000 pesos.

Tras constatar el hecho, se dio aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en el lugar para realizar las primeras actuaciones. Posteriormente, la denuncia fue radicada en la Comisaría 18, quedando el caso bajo investigación.

Publicidad

Los damnificados manifestaron su esperanza de recuperar las bicicletas, ya que se trata de elementos de vital importancia para su movilidad diaria, además del significativo valor económico que representan.