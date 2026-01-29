Nicki Minaj y su apoyo a Donald Trump: "Soy su fan número uno"

Nicki Minaj manifestó públicamente su respaldo a Donald Trump al definirse como su seguidora principal. El encuentro ocurrió el miércoles, cuando el republicano invitó a la cantante al escenario tras su apoyo a las “Cuentas Trump”, un programa que propone crear fondos fiduciarios para niños. Durante el acto, la artista abrazó al presidente y tomó el micrófono ante los presentes.

En su discurso, Minaj fue contundente: "Soy su fan número uno". Posteriormente, profundizó en su compromiso afirmando: "Diré que probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar".

Respecto a los comentarios negativos, la cantante aseguró: "Y el odio o lo que la gente tiene que decir, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarle más". Minaj también se refirió a las tácticas de la oposición: "No voy a permitir que sus opositores se salgan con la suya acosándole y con las campañas de difamación. No va a funcionar". Finalmente, cerró con un mensaje religioso: "Tiene mucha fuerza detrás, y Dios le está protegiendo. Amén".

Por su parte, Trump respondió con gestos de complicidad y bromeó con la posibilidad de dejarse crecer las uñas para imitar el estilo de la rapera antes de tomarle la mano. Este apoyo marca un cambio en la postura de la artista, quien en el pasado fue crítica de las políticas más duras del expresidente, aunque en años recientes comenzó a elogiar su liderazgo. Este activismo se suma a su aparición sorpresa en las Naciones Unidas en noviembre, donde pidió el fin de la persecución basada en la fe en Nigeria.