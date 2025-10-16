La competencia de MasterChef Celebrity se intensificó, y la última gala se convirtió en una "verdadera montaña rusa de emociones". Si bien Evangelina Anderson se llevó el reconocimiento por el plato más sabroso, fue Eugenia Tobal quien logró conmover a todos en el estudio con un emotivo recuerdo familiar.

La actriz presentó al jurado una receta muy especial, que consistía en una bondiola marinada con ajo, salsa de soja y lima, acompañada de un puré de papa con merkén y una ensalada fresca de tomate cherry y palta.

Más allá de la sofisticación del plato, lo que capturó la atención del jurado y la conductora Wanda Nara fue la historia detrás de la preparación: era una receta que su mamá solía prepararle antes de fallecer.

“Lo hacía mi mamá así... Mi mamá es muy importante para mí”, confesó Eugenia Tobal, visiblemente emocionada y entre lágrimas. La actriz explicó que "En la cocina aprendí de ella todo lo que puedo saber, la vi cocinar siempre con amor y eso me emociona”. El jurado y sus compañeros la escucharon en silencio mientras hacía esta conmovedora revelación.

El momento de la devolución se volvió aún más sensible. Wanda Nara se acercó con ternura a la actriz para abrazarla y le dijo: “Sos muy dulce”. Por su parte, el chef Donato De Santis le dedicó unas palabras de felicitación. “Eugenia, una buena cocina hace el hogar. Nos brindaste eso, así que te felicito”, expresó el jurado.