Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, fue detenido esta madrugada acusado de promocionar sitios de apuestas ilegales. La detención ocurrió en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel.

Según la información, Ojeda ya había sido notificado en la sede de Lotería hace cinco meses. Sin embargo, a pesar de la advertencia, el ex concursante continuó publicitando juegos de azar ilegales en sus redes sociales.

La detención de Ojeda, que se llevó a cabo esta madrugada, fue realizada por la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel.

Además de la detención, la Justicia allanó el domicilio de Ojeda. Durante el procedimiento, se secuestraron dinero en efectivo y computadoras. Estos elementos serán peritados como parte de la investigación.

Se ha destacado que Ojeda, aprovechando su reconocimiento mediático tras su paso por el reality, llegaba a más de 460.000 seguidores en redes sociales. La preocupación judicial se centra en que a este tipo de plataformas ilegales pueden acceder menores de edad.

La detención de Joel Ojeda se enmarca en una fuerte ofensiva judicial contra la promoción de juegos de azar sin licencia. La Lotería de la Ciudad, dirigida por Jesús Acevedo, junto con la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro (encabezada por Alejandro Musso), han llevado a cabo más de 30 allanamientos.

En este esfuerzo coordinado, se han bloqueado unos 2.300 perfiles y publicaciones, y se enviaron cerca de 100 cartas documento a promotores.

Cabe recordar que varios famosos fueron citados por la Justicia por promocionar sitios de apuestas ilegales, entre ellos Wanda Nara, L-Gante y Flor Vigna. Más recientemente, Coty Romero y Morena Rial sufrieron la suspensión de sus cuentas de Instagram por este mismo motivo.