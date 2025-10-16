Una jornada crítica se vivió en San Juan el pasado miércoles 15 de octubre, cuando los fuertes vientos provocaron múltiples incendios en diferentes zonas de la provincia. El fuego, avivado por las ráfagas, obligó a una respuesta constante por parte de los bomberos, que realizaron 12 intervenciones en apenas 24 horas.

“Se está haciendo un cálculo estadístico, y estimamos que tuvimos alrededor de doce salidas a lo largo del día”, explicó a DIARIO HUARPE el comisario mayor Rubén Castro, jefe del cuerpo de Bomberos de San Juan. La primera emergencia de gran magnitud se registró en la zona del Bajo Segura, entre avenida Libertador y calle 12 de Octubre. “Fue un incendio importante, que afectó entre cuatro y cinco hectáreas de vegetación —principalmente eucaliptus y algarrobos—. Se trabajó durante casi dos días porque el fuego se había extendido por el interior de los troncos”, precisó.

Castro señaló que la fuerza del viento complicó las tareas de control y extinción. “Estos factores meteorológicos nos juegan en contra. Tanto el viento sur como el sonda generan condiciones que dificultan el trabajo y hacen que las llamas se propaguen rápidamente”, explicó.

Otro foco de consideración se produjo en el departamento San Martín, donde el fuego arrasó con 25 palmeras, pasturas naturales y parte de un parral. “Personal del destacamento de San Martín trabajó hasta altas horas de la noche para contener el avance del fuego”, indicó el jefe de Bomberos, destacando la colaboración de los cuarteles voluntarios y del equipo de Protección Civil.

Además, durante la tarde se registró un incendio en un depósito de materiales en el barrio Los Pinos y otro en la zona de Ruta 40, entre calles 15 y 16, considerado uno de los más extensos de la jornada. “Afortunadamente no fue necesario evacuar vecinos, ya que los siniestros afectaron principalmente pastizales y árboles”, aclaró Castro.

Finalmente, el jefe del cuerpo destacó la labor del personal y la coordinación con distintas áreas. “Fue un día de mucho trabajo, pero logramos evitar que el fuego alcanzara zonas habitadas. Estos episodios nos recuerdan la importancia de estar preparados y de mantener la prevención ante los días de viento intenso”, concluyó.