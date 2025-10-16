Santiago del Moro compartió una novedad en sus historias de Instagram que le da "confianza a futuro" y que ha generado "alegría y tranquilidad durante cinco años". El conductor renovó su vínculo con la pantalla "con más rating de la Argentina".

Por medio de sus redes sociales, el conductor publicó la noticia con un mensaje para sus seguidores y el canal: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”.

El presentador, quien se consolidó como uno de los conductores más sólidos del entretenimiento argentino, llegó a Telefe en 2016 y se convirtió rápidamente en uno de los rostros más queridos del canal.

La renovación del contrato por cinco años más llega en medio de negociaciones sobre la posible venta del canal, aunque Santiago dejó en claro que su vínculo con Telefe "está más firme que nunca".