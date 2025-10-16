La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara está "cada vez peor". El diálogo entre ellos es "nulo", y solo se conectan a través de sus abogados mientras esperan que la Justicia tome una decisión respecto al país donde deben vivir las hijas que tienen en común.

Mientras el jugador está en Turquía, reclamando la falta de contacto con las niñas, Wanda Nara se encuentra con ellas en Buenos Aires, disfrutando de una nueva etapa y "enamorada de Martin Migueles". La relación con Migueles es reciente, pero él ya está "muy integrado a su rutina familiar".

La controversia escaló cuando Wanda Nara, buscando mostrar el "minuto a minuto de su vida", compartió una historia de Instagram. En la publicación, se veía gente reunida en su casa mirando el debut de Masterchef Celebrity. En un momento, enfocó a Martin Migueles "recostado sobre un sillón, acariciando la cabeza de una de la hija mayor de la mediática mientras ésta dormía".

Esta situación "desató la furia en Mauro Icardi", quien inmediatamente decidió presentar una denuncia en la Justicia.

Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, defendió la acción ante Mujeres Argentinas, explicando que la reacción de Icardi no fue desmedida. Marcovecchio señaló que el reclamo se está haciendo en "sede civil" y que "no se está denunciando una situación de abuso". Simplemente, la denuncia apunta a un hecho que está mal: "un adulto no debe tocar a una criatura. Punto".

La abogada del jugador argumentó que el vínculo de Wanda con Migueles es "nueva". Icardi no tiene forma de conocerlo "tanto" porque es una "relación reciente".

Marcovecchio sumó que las nenas están atravesando una "situación delicada" y que el hecho de que sucediera ese contacto con Migueles "no está bien". Icardi busca mantener a Migueles "lejos de sus hijas".

La letrada también tuvo que negar que esta presentación fuera una "manera de cobrar venganza" por la denuncia previa que Wanda y Maxi López presentaron contra Icardi (la cual fue archivada). Marcovecchio señaló que la gran diferencia es que este es un tema en el fuero civil, mientras que el otro era penal.

Finalmente, la abogada criticó duramente el manejo del caso anterior, donde los padres hicieron una "pésima gestión" al darle publicidad, generando daños a Mauro, pero "por sobre todas las cosas, al menor". Explicó que, si el colegio informa de algo, se debería iniciar una investigación antes de hacer la denuncia, especialmente si los hechos no son "reales y graves".