La relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández es, sin dudas, "uno de los romances del año". Tras semanas de especulación, la pareja ha estado "confirmando, a cuentagotas" su vínculo, a pesar de que Vázquez había expresado previamente: “No puedo negar algo que estoy viviendo”.

Sin embargo, cuando la farándula aún estaba asimilando el blanqueo, el periodista Augusto Tartúfoli (Tartu), durante el programa Pasó en América, lanzó una primicia que dejó a todos "entre sorprendidos y asombrados" y "en shock".

Tartu, quien conduce el repaso diario de la actividad televisiva junto a Sabrina Rojas, esperó el momento justo para revelar la información. “Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón. Yo vivo esa pesadilla”, arrancó, antes de soltar la bomba: "Nico Vázquez y Dai van a ser padres".

La contundente afirmación fue respaldada por el periodista con la seguridad de quien maneja información firme. Ante la sorpresa general, Tartu agregó: “Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida, con Dai”.

El periodista aclaró que su afirmación no era "data" (información), sino una intuición profunda: “Esto no es data, chicos, esto es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente”.