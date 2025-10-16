Cada año, cientos de alumnos de sexto grado viven semanas de estudio, ilusión y nervios antes de rendir las pruebas de ingreso a los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Estos exámenes son la puerta de entrada a tres instituciones de alto prestigio académico y con cupos limitados: el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”, la Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento” y la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín”.

La UNSJ confirmó que los exámenes para el Ciclo Lectivo 2026 se desarrollarán el lunes 1 de diciembre de 2025 (Lengua) y el martes 2 de diciembre de 2025 (Matemática). Las pruebas, que se rinden en las aulas del Central y la Industrial, suelen convocar a cientos de aspirantes y a familias enteras que acompañan, con expectativa, cada jornada.

En total, lo que está en juego son 110 vacantes en el Central Universitario, 206 en la Escuela Industrial y 250 en la Escuela de Comercio, mientras que la cantidad de inscriptos suele triplicar el número de cupos disponibles.

En su sitio web oficial, la UNSJ publicó los materiales de referencia: exámenes modelo de Lengua y Matemática, contenidos temáticos y un tríptico informativo con el cronograma completo. Estos documentos sirven de guía para los estudiantes que se preparan tanto en academias privadas como en los talleres de apoyo organizados por las propias escuelas.

El ingreso a los colegios preuniversitarios es considerado un rito educativo y familiar en San Juan, con jornadas marcadas por la emoción, los nervios y la esperanza de acceder a una formación reconocida por su nivel académico y por la posibilidad de continuar luego estudios universitarios dentro de la misma casa de altos estudios.