La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a los incidentes que sucedieron entre los simpatizantes de Independiente y de Universidad de Chile durante la Copa Sudamericana en el estadio de Avellaneda. En una rueda de prensa, la funcionaria sostuvo que el Estado Nacional se presentará como querellante en la causa judicial que investiga los disturbios. Esta decisión, dijo, tuvo el propósito de enviar un mensaje contundente ante los desmanes ocurridos.

Bullrich se reunió con su par chileno, Álvaro Elizalde, para abordar las consecuencias de los enfrentamientos. En el encuentro, la titular de la cartera de Seguridad señaló la falta de acción policial durante los hechos. “No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo", manifestó.

Asimismo, la funcionaria responsabilizó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y al árbitro del partido por la demora en suspender el encuentro.

La ministra de Seguridad Nacional destacó que la Fiscalía General de Avellaneda trabajaría en la identificación de los responsables de la violencia, tanto del lado chileno como del argentino. Además, informó que se solicitaron pedidos de expulsión del país y la aplicación del derecho de admisión de por vida en los estadios de la Argentina para los involucrados. El mensaje de las autoridades fue unívoco: "El que las hace, las paga", un lema que aplicaría a todos los infractores sin distinción de club o nacionalidad.