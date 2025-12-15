El hermano de Maxi López se volvió millonario tras ganar un torneo de póker

Mientras el exfutbolista Maxi López acapara la atención mediática por su desempeño en MasterChef Celebrity, la familia López tuvo un motivo de celebración que se desarrolló lejos de las hornallas y las recetas. Su hermano, Jonathan López, quien siempre mantuvo un perfil reservado, lejos de las cámaras, se llevó una cifra que impresiona tras consagrarse campeón en un torneo de póker.

La victoria se dio en Punta del Este, en el marco de la Final Millonaria 2025, el torneo insignia del Enjoy Poker Tour. Este campeonato reunió a 619 participantes provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y otros países, desarrollándose del 4 al 12 de diciembre.

Publicidad

Jonathan logró avanzar jornada tras jornada con una estrategia firme hasta llegar al mano a mano decisivo contra el brasileño Jessi Filho,. El argentino inclinó la balanza a su favor al mostrar sobre la mesa un as y una reina de tréboles, sellando así su triunfo. La ganancia obtenida fue de 390 mil dólares,.

Tras coronarse campeón, Jonathan López celebró junto a su equipo y expresó su alegría y emoción por el premio. “Estoy muy contento. Juego desde hace varios años al póker, pero es mi primera mesa final", manifestó. El ganador detalló su aprecio por el evento: “Este torneo me gusta por la fecha del año, la temperatura que tiene. Venís con amigos, se hace todo mucho más fácil y más lindo”.

Publicidad

Aunque el logro requirió estrategia, el campeón sorprendió a los fanáticos del juego con una confesión relajada: “La verdad es que no estudio nada”. Por último, se tomó un momento para dedicar su monumental victoria, declarando: “Obviamente se lo dedico a mi familia. A mi mujer y a mi hijo, porque me aguantan con toda esta locura”.