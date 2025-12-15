La durísima confesión de Tamara Pettinato: "Fui testigo"

El durísimo cruce en redes sociales entre Homero Pettinato y Sofía Gonet, que reavivó su escandalosa ruptura, ha tomado un nuevo giro con la intervención de Tamara Pettinato, quien decidió defender públicamente a su hermano.

La mediática se metió de lleno en la polémica y utilizó sus plataformas digitales para exponer el historial detrás del conflicto. Al compartir capturas de conversaciones privadas, Tamara reveló un chat de su hermano donde él le relataba la intensidad de su vínculo, citando a Gonet: "Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata, y si la dejo, se mata".

Tamara Pettinato no guardó silencio sobre su rol como testigo de la relación: "Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue".

La decisión de hablar, según Tamara, llega después de múltiples episodios, aunque intentó mantenerse al margen: "Aún después del video que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin".