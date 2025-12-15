La División B del futsal femenino entra en su etapa definitoria con los cuartos de final, donde los equipos buscan un lugar en las semifinales y la posibilidad de disputar el ascenso. Corazón de Jesús, líder de la tabla general, espera al ganador de esta fase para disputar el paso hacia la final.

La programación de los encuentros está definida de la siguiente manera: en la cancha de Trinidad, a las 21:00 se enfrentarán Tango y Árbol Verde, mientras que a las 22 se medirán Trinidad y Punteto. Por su parte, en la cancha de Sarmiento, Dep. Belgrano se enfrentará a San Ricardo a las 21, y a las 22 Sarmiento jugará contra Barrio CGT.

Publicidad

Los equipos llegan con expectativas altas y el nivel de competencia se intensifica, ya que cada partido es crucial para mantener viva la ilusión del ascenso. La atención está puesta en los equipos favoritos, aunque la historia del futsal femenino ha mostrado que cualquier encuentro puede dejar sorpresas.