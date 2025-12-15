Cinthia Fernández quebrada en vivo: "Tuve que vender mi sala de escape"

Luego de enfrentar un fin de semana complicado, Cinthia Fernández se presentó en el programa "La mañana con Moria" el lunes 15 de diciembre con una angustia que era imposible de disimular. Al notar que la panelista estaba poco animada, Moria Casán le cedió el espacio para que compartiera su difícil situación.

Fernández reveló que su problema se centraba en su principal fuente de ingresos: las redes sociales. "Me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram. Ya me pasó varias veces este año, me hacen denuncias por presunto abuso infantil a videos en los que estoy bailando con mis hijas. Hay gente que no tiene nada que hacer y jode", disparó.

Quebrada en lágrimas, la panelista explicó que esta situación es recurrente, detallando el mecanismo del ataque: "Las denuncias se hacen con bots y meta bloquea la cuenta sin chequear que las acusaciones sean ciertas". La gravedad del bloqueo radica en su dependencia laboral: "Yo vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado... no puedo trabajar si no las tengo y recuperarlas me sale una fortuna".

Este conflicto ya le ha generado pérdidas irrecuperables. Contó que, tras un cierre anterior, tuvo que vender un emprendimiento que había iniciado con ahorros. "Yo puse un negocio que es una sala de escape. Fue con mucha ilusión, con ahorros pero se lo tuve que vender a mis socios cuando me cerraron las cuentas la otra vez, porque en un mes hubo que poner 6 mil dólares más todo lo de las marcas que no entendieron". Añadió que, aunque algunas marcas la esperaron, otras "me pidieron la plata".

Respecto a la recuperación de su cuenta, Cinthia denunció un oscuro mecanismo interno: "Lo nefasto es que la misma gente que te lo cierra es el que te lo recupera, le tenés que pagar por fuera a empleados de meta para que te devuelvan tu cuenta".

Aunque prefirió no ahondar en detalles sobre la persona detrás de la cancelación, Cinthia reconoció que se trata de alguien conocido. Finalmente, la panelista enfatizó la necesidad crítica que tiene de trabajar para sostener su hogar: "Estoy podrida. No jodo a nadie, quiero que me dejen en paz". Explicó que necesita el dinero para manejar los gastos de su casa, ya que "Yo cerré un acuerdo de no pedir manutención para mis hijas a cambio de la casa y por eso, yo me ocupo de todo". Enfatizó su súplica: "Necesito trabajar, manejo mi casa entera. Las redes son mi negocio, lo único que quiero es publicar y vender".