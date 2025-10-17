El conflicto entre los propietarios de farmacias y la Obra Social Provincia (OSP) vuelve a generar preocupación en San Juan. Desde el Colegio Farmacéutico y la Asociación Propietarios de Farmacias advirtieron que podrían restringir la venta de medicamentos a los afiliados si no se regularizan los pagos atrasados.

En un comunicado, las entidades señalaron que, hasta el momento, mantuvieron “un servicio sostenido y responsable” en la dispensa de remedios a los afiliados de la OSP. Sin embargo, aclararon que el sistema atraviesa una “situación crítica” debido a las demoras en los pagos correspondientes al convenio vigente.

“A pesar del diálogo constante y cordial mantenido con las autoridades de la obra social, y de las numerosas gestiones realizadas, no fue posible reducir los plazos de pago, lo cual genera una situación crítica para las farmacias asociadas, que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos ante las droguerías proveedoras de medicamentos”, expresaron.

El sector farmacéutico sostiene que los retrasos impactan directamente en la capacidad operativa de las farmacias, que deben afrontar los costos de reposición de medicamentos sin contar con los recursos que deberían recibir de la obra social.

Por último, desde ambas entidades pidieron la intervención de las autoridades competentes para lograr una solución definitiva: “Solicitamos que se adopten las medidas necesarias para alcanzar una pronta y definitiva solución a este inconveniente, en beneficio de toda la comunidad”.