El Paso Internacional Agua Negra, uno de los corredores más importantes entre San Juan y Chile, registró una disminución del 30% en el flujo de vehículos respecto a la temporada pasada, según informó la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma.

Durante la presentación oficial de la página web del paso, que permitirá a sanjuaninos y turistas consultar en tiempo real el estado de la ruta, Palma detalló los números registrados desde el inicio de la temporada: “Actualmente, casi 30.000 personas han circulado por el paso. Esto representa una disminución de un 30% en comparación con la temporada anterior”, explicó.

Publicidad

A pesar de la caída general, la funcionaria destacó un repunte durante la primera quincena de enero. “En lo que va de enero hemos tenido prácticamente 19.000 personas, lo que indica un aumento del tránsito en comparación con diciembre”, agregó Palma, quien subrayó que los datos reflejan un comportamiento estacional habitual, con mayor circulación en pleno verano.

Las autoridades esperan que la tendencia continúe al alza en las próximas semanas, impulsada por las vacaciones y la apertura del paso para el turismo internacional. La nueva página web busca facilitar la planificación de los viajes y mejorar la seguridad de quienes transitan por la ruta.

Publicidad

El Paso de Agua Negra permanece como un eje estratégico para el comercio y el turismo regional, y los datos actuales permiten analizar la evolución del flujo de visitantes, así como proyectar medidas para incrementar la conectividad y la infraestructura del corredor.