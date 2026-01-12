El polo norte magnético de la Tierra ha registrado un desplazamiento notable que obligó a la comunidad científica a actualizar el World Magnetic Model 2025. Esta herramienta rige el funcionamiento de brújulas, sistemas de posicionamiento GPS y equipos de navegación en todo el planeta, permitiendo que aviones y barcos mantengan su precisión. Desde su primera medición en 1831, este punto ha recorrido más de 2.200 kilómetros, situándose actualmente más cerca de Siberia que del norte de Canadá.

La explicación científica de este fenómeno se encuentra en el núcleo de la Tierra, donde metales líquidos como el hierro generan el campo magnético que resguarda al planeta de la radiación solar.

Publicidad

A diferencia del polo geográfico, que permanece fijo, el magnético está en constante deriva debido a estos procesos internos. Aunque recientemente su velocidad de traslación ha disminuido ligeramente, los efectos técnicos persisten y demandan ajustes constantes en los sistemas.

Para reflejar estos cambios, el World Magnetic Model se actualiza cada cinco años. La versión WMM2025, presentada en diciembre de 2024, tendrá vigencia hasta finales de 2029, garantizando la seguridad en la aviación civil y militar, así como en la navegación marítima y submarina. Además, este modelo es un componente esencial para las empresas tecnológicas y fabricantes de automóviles que integran brújulas digitales y GPS en sus dispositivos cotidianos.

Publicidad

El campo magnético terrestre funciona como una armadura invisible y fluida que, al moverse, obliga a todos nuestros mapas digitales a redibujar sus coordenadas para no perder el rumbo.