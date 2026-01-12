Aseguran que Juana Viale es la amante de Macri y que provocó su separación

Después de una década y media de matrimonio, la empresaria Juliana Awada ratificó este fin de semana el final de su vínculo con el expresidente Mauricio Macri. A través de su cuenta de Instagram, la ex primera dama rompió el silencio tras los persistentes rumores que circulaban desde finales del año pasado.

En su comunicado, expresó: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

Aunque inicialmente se habló de una ruptura cordial, pronto estallaron versiones sobre presuntas infidelidades o nuevos intereses amorosos del líder del PRO. Al respecto, la vidente Aristida comentó en el programa Infama: “No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”.

La información más impactante surgió en el ciclo Duro de Domar, donde el periodista Franco Torchia identificó a una supuesta tercera en discordia. Según el panelista de C5N, el exmandatario "habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora".

Minutos después, Torchia lanzó el nombre que generó revuelo mediático: "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".