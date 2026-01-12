Ranking ATP: subieron de puestos Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo

En la antesala del Abierto de Australia, el tenis argentino ha iniciado el 2026 con resultados alentadores en el escalafón mundial. Los movimientos más destacados en el ranking ATP corresponden a Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, quienes se perfilan como los principales referentes nacionales de la temporada tras mejorar sus ubicaciones.

Sebastián Báez alcanzó el puesto 38 tras ascender cuatro posiciones. Este progreso fue impulsado por su desempeño en la United Cup, donde consiguió tres victorias, destacando especialmente su triunfo frente al estadounidense Taylor Fritz, quien ocupa el sexto lugar del ranking.

Por su parte, Francisco Cerúndolo avanzó un escalón para situarse en el puesto 20, recuperando terreno tras un cierre de año previo con pérdida de puntos. El mayor de los Cerúndolo, que se mantiene como el mejor argentino clasificado, queda así muy cerca de su récord personal (18°) obtenido a mediados de 2025.

La actualización del listado el 12 de enero también registró mejoras para otros tenistas del país, a pesar de no haber tenido actividad reciente: Camilo Ugo Carabelli subió del 48° al 47° y Juan Manuel Cerúndolo pasó del 85° al 83°, favorecidos por los descensos de otros competidores.

En la vereda opuesta, Tomás Etcheverry sufrió la caída más pronunciada al bajar del 57° al 61° lugar. Con un total de 895 unidades, el platense retrocedió tras ser eliminado en los octavos de final del ATP 250 de Hong Kong por Lorenzo Musetti.

En el plano internacional, Carlos Alcaraz continúa liderando el podio, escoltado por Jannik Sinner y Alexander Zverev. La gran novedad dentro del Top 10 es el ingreso de Alexander Bublik a la décima posición, lo que desplazó al británico Jack Draper del selecto grupo de los mejores del mundo.