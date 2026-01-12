En la intersección de calles Salta y Rivadavia, en el departamento de Chimbas, las autoridades procedieron a la aprehensión de un hombre de 26 años identificado como Amarfil. El despliegue se originó tras un llamado a la línea de emergencias que advirtió sobre la presencia de un individuo armado circulando por la vía pública.

Al momento de ser interceptado, el sospechoso portaba un arma de fuego de fabricación casera, conocida comúnmente como “tumbera”, junto con un cartucho vaina servida. Ante el hallazgo, el personal actuante realizó el secuestro del armamento y la inmediata detención del sujeto.

En el hecho tomó intervención el Ayudante Fiscal, doctor Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia bajo la carátula de presunto delito de abuso de arma de fuego. Actualmente, el joven permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.