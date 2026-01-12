La octava edición del FestiValle se prepara para transformar el paisaje agreste de Valle Fértil en un epicentro de cultura y entretenimiento. Del 16 al 18 de enero, el complejo Las Tumanas Extremo recibirá a sanjuaninos y turistas en un encuentro que combina música en vivo, arte, gastronomía y naturaleza, consolidándose como una de las citas ineludibles del verano provincial.

Más allá de ser un festival musical, el FestiValle se plantea como una experiencia de inmersión en la identidad de la región. El evento, organizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura, ofrece a los asistentes la posibilidad de disfrutar de una amplia feria de artesanos, muestras de arte en vivo y propuestas gastronómicas, todo enmarcado por la imponente geografía del monte sanjuanino. El complejo anfitrión cuenta además con servicios de hospedaje y cantina, facilitando una estadía completa.

La grilla musical: el ritmo diverso de la escena local

La música será el eje central durante las tres noches, con una selección que refleja la variedad y vitalidad de los artistas sanjuaninos. La programación incluirá desde el rap de Tomi TB, oriundo de Valle Fértil, hasta el groove energético de 4 Funktastic y el reggae fusión de Sawabona. También subirán al escenario el punk rock de Desiertos, la propuesta reflexiva de Canal 46 y las influencias indie de Fondo. El cierre de cada jornada estará a cargo de Dj Colo, quien animará la pista de baile bajo las estrellas, mientras que el espectáculo visual de pirofagia de Lu Fire agregará un componente lumínico único.

Para quienes deseen extender su experiencia y conectar con el entorno natural de manera activa, el Club Serrano ha organizado una serie de actividades previas denominadas “Pre Festi”. Del 12 al 15 de enero se desarrollarán disciplinas de aventura como escalada en roca, talleres de slackline y waterline, senderismo con rappel, y jornadas combinadas de tirolesa y arquería. Estas actividades, algunas con cupos limitados y todas supervisadas por monitores, requieren inscripción previa.

Información práctica para planificar la asistencia

El acceso al festival tiene un valor de $10.000 por día para mayores de 12 años, con un pase por tres jornadas a $25.000. Los niños de 6 a 11 años abonan $5.000 diarios o $13.000 por el pase completo. Existen promociones especiales para grupos familiares. Toda la información detallada, así como las inscripciones para las actividades del Pre Festi, pueden gestionarse a través del número de contacto 2645201185.