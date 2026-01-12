San Juan: advirtieron que habría más crecidas en los ríos para este verano

San Juan atraviesa un ciclo estival caracterizado por una humedad inusual, lo que eleva el riesgo de aumentos en el caudal de los ríos debido a precipitaciones que superan los promedios habituales. Esta advertencia fue realizada por la licenciada en Geografía e investigadora en Climatología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ, Agustina Albeiro, quien detalló que este escenario persistirá en las zonas cordillerana, precordillerana y el Este sanjuanino.

Durante su intervención en Xama TV, la investigadora explicó el fenómeno: “En nuestra provincia estamos acostumbrados quizás a veranos un poco más anticiclónicos, un poco más estables. Pero este verano tiene la particularidad de que hay muchísimos pulsos de inestabilidad que nos llevan a que semana a semana tengamos eventos de distinta intensidad, pero recurrentes, de precipitaciones”.

Albeiro señaló que los modelos ya anticipaban desde septiembre “valores de humedad más altos de lo normal”. Frente a las consecuencias actuales, como rutas cortadas y aluviones, la experta alertó: “Esto sigue así sobre todo para la zona cordillerana, precordillerana y el Este provincial, así que hay que tomar los recaudos necesarios porque lo que estamos viviendo ahora, las rutas cortadas, las crecidas, los aluviones, es algo que podemos seguir esperando y que está ocurriendo a nivel regional”.

Esta situación se enmarca en un contexto donde el Noroeste argentino sufre temporales más extremos, agravados por el cambio climático. La profesional precisó que, aunque los patrones de largo plazo sugieren calor y humedad excesivos, se han observado “temperaturas un poco más moderadas” debido a la inestabilidad en altura. No obstante, aclaró que “si bien los patrones a largo plazo indican temperaturas y humedad superior a lo normal”, la configuración sinóptica varía semana a semana.

Pese a que el verano “viene siendo no tan extremo como en otros casos”, Albeiro recordó que en años recientes la severidad climática se intensificó a mediados de enero. “Entonces nos queda esa ventana abierta, sobre todo teniendo en cuenta que los pronósticos climáticos, tanto a nivel nacional como internacional, indican temperaturas por sobre lo normal”, advirtió.

Finalmente, la climatóloga destacó que el panorama actual “no deja afuera que ocurran eventos extremos que eleven más la temperatura, o bien algunos eventos de alivio como los que estamos teniendo”.

De cara a los próximos meses, concluyó: “Debemos que tener en cuenta que el verano sanjuanino se termina térmicamente a fines de marzo. Así que nos queda mucho, y febrero es el mes más lluvioso en nuestra provincia, entonces también tenemos que prever esa situación”.