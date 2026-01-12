La ciudad de Beverly Hills acogió la 83ª edición de los Golden Globes, un evento marcado por el glamour que fue conducido por segundo año consecutivo por la cómica Nikki Glaser.

En una competencia donde los favoritos iniciales eran One Battle after Another con nueve nominaciones, Sentimental Value con ocho y Sinners con siete, los resultados finales premiaron la excelencia en diversas categorías. Hamnet se alzó con el galardón a mejor película dramática, superando a cintas como Frankenstein y El agente secreto, mientras que One Battle After Another triunfó como mejor película de musical o comedia ante rivales como Blue Moon y Bugonia. Paul Thomas Anderson fue doblemente premiado como mejor director y mejor guionista por este último filme,.

En las categorías de actuación para cine, Wagner Moura (The Secret Agent) y Jessie Buckley (Hamnet) se llevaron los premios en drama, venciendo a figuras como Michael B. Jordan y Jennifer Lawrence.

En el apartado de comedia o musical, los ganadores fueron Timothée Chalamet por Marty Supreme y Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You,. Los reconocimientos de reparto destacaron a Stellan Skarsgård (Sentimental Value) y Teyana Taylor (One Battle After Another).

Por su parte, la cinta brasileña The Secret Agent fue nombrada mejor película de habla no inglesa, y Sinners obtuvo el premio por logros cinematográficos y de taquilla, además de mejor banda sonora para Ludwig Göransson,.

El ámbito televisivo coronó a The Pitt como mejor serie dramática, con Noah Wyle como mejor actor en dicho género,. Rhea Seehorn (Pluribus) ganó como mejor actriz dramática.

En comedia, The Studio fue elegida mejor serie y Seth Rogen mejor actor, mientras que Jean Smart (Hacks) se impuso como mejor actriz.

La producción Adolescence tuvo un desempeño estelar al ganar como mejor serie limitada y sumar estatuillas para sus intérpretes Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper. Michelle Williams también fue reconocida por su papel en Dying for Sex.

Finalmente, la gala incluyó la categoría inaugural de mejor podcast, otorgada a Good Hang con Amy Poehler. En otros rubros, K-Pop Demon Hunters venció como mejor película de animación y por la canción original “Golden”. Además, Ricky Gervais fue premiado en la categoría de comedia stand-up por su especial Mortality.