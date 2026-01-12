Una insólita y violenta disputa entre vendedores ambulantes alteró la tranquilidad del último fin de semana en la playa de Mar Azul, uno de los destinos más concurridos de la Costa Atlántica, en Buenos Aires. El enfrentamiento, protagonizado principalmente por churreros y vendedores de licuados, quedó registrado en un video filmado por un turista y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre visitantes y vecinos.

Según relataron testigos, el conflicto se originó por la competencia por los sectores de mayor circulación de personas, considerados clave para las ventas. “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, señaló una de las personas que presenció el hecho. La discusión escaló rápidamente: de los gritos se pasó a los empujones y, en cuestión de segundos, a los golpes.

Publicidad

Las imágenes difundidas muestran a varios hombres corriendo sobre la arena, golpeándose y empujándose ante la mirada atónita de familias enteras, incluidos niños. Muchos turistas optaron por retirarse del lugar para evitar quedar en medio de la gresca. De acuerdo a otros testimonios, este tipo de rivalidades no es nueva y suele repetirse durante la temporada alta, especialmente en un contexto de venta ambulante irregular.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”. Además, informaron que, una vez conocida la pelea, se iniciaron tareas de investigación para identificar a los responsables. “Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, señalaron.

Publicidad

Desde el Municipio remarcaron que no permitirán que “un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa, generando disturbios”, y advirtieron que quienes protagonizaron los hechos no volverán a trabajar en la playa. En ese marco, confirmaron la detención de uno de los principales incitadores, un hombre de 34 años, en el contexto del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Estación de Policía Comunal 3ª, el Grupo G.A.D. y agentes de la Secretaría de Seguridad municipal, luego de un llamado que alertó sobre la confrontación. En el lugar se constató que el detenido realizaba venta ambulante sin autorización municipal y que portaba un arma blanca, la cual fue incautada. También se decomisó la mercadería que ofrecía para la venta.

Publicidad

Las autoridades adelantaron que la investigación continúa para identificar al resto de los involucrados y avanzar en las medidas necesarias para impedir que quienes generan hechos de violencia vuelvan a ejercer la venta ambulante en las playas.

El episodio trajo a la memoria un hecho similar ocurrido hace exactamente un año en Villa Gesell, cuando una pelea entre vendedores ambulantes se desató en plena jornada y ante numerosos turistas. En aquella oportunidad, el enfrentamiento, que inicialmente se creyó entre churreros y luego se aclaró que involucraba a vendedores de chipá, también fue grabado y difundido en redes sociales. Tras ese incidente, el municipio identificó a los responsables y les prohibió volver a vender en la playa.

Una vez más, la disputa por el espacio y el control de los puntos de venta expuso una problemática recurrente en temporada alta, que las autoridades buscan erradicar para preservar la seguridad y el disfrute de quienes eligen la costa como destino turístico.