El Gobierno de China instó a respetar los derechos legítimos de todos los países para operar en el Ártico, luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que, si Washington no toma el control de Groenlandia, la isla podría terminar en manos de Rusia o China.

“Los derechos y libertades de todos los países para realizar actividades en el Ártico conforme a la ley deben ser plenamente respetados”, afirmó este lunes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa. En ese marco, llamó a Estados Unidos a no utilizar a otros países como excusa para perseguir “sus propios intereses egoístas”.

La vocera subrayó que el Ártico tiene un impacto directo en los intereses de toda la comunidad internacional y sostuvo que las actividades de China en la región buscan promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible, en estricto apego al derecho internacional.

Las declaraciones de Pekín se producen un día después de que Trump afirmara que “si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China”, y asegurara que “de una forma u otra” Estados Unidos lograría que la isla forme parte de su territorio. Las palabras del mandatario reavivaron la tensión diplomática en torno a Groenlandia, una región estratégica por su ubicación y recursos naturales.

Desde Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen rechazó de plano las afirmaciones del presidente estadounidense. “No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia. EE.UU. no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés”, sostuvo.

En ese contexto, la Administración Trump dejó trascender que no descarta la vía militar para avanzar sobre la isla y analiza la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo similar a los Pactos de Libre Asociación (COFA), que otorgaría a las fuerzas estadounidenses derechos exclusivos de acceso a aguas territoriales y espacio aéreo, a cambio de asistencia económica y financiera.

La escalada diplomática continuará esta semana, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna con autoridades danesas para discutir la situación de Groenlandia y una eventual intervención militar. En paralelo, el Reino Unido mantendría conversaciones con aliados europeos sobre el posible despliegue de una fuerza militar en la isla, mientras que la Unión Europea evaluaría planes para imponer sanciones a empresas estadounidenses, entre ellas Meta, Google, Microsoft y X, en respuesta a las amenazas de Washington.