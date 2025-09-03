La Municipalidad de Rawson avanza con un ambicioso plan para ordenar el crecimiento de Villa Krause y, en ese contexto, el estacionamiento medido será una realidad a partir de 2026. Así lo confirmó Sebastián Chirino, secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, en el programa Café de la Política, donde detalló los pasos que se están dando para concretar un proyecto largamente esperado por los vecinos.

El funcionario explicó que la iniciativa es parte de un compromiso de la gestión del intendente Carlos Munisaga para que Rawson "salte al estatus de ciudad". Para ello, se elaboró por primera vez en la historia del departamento un plan estratégico para Villa Krause, que sirve como hoja de ruta. "Esto nos dio la pauta para la instalación de nuevas inversiones y de ahí surgió que existió un crecimiento caótico del tránsito", manifestó Chirino, subrayando que el desorden vehicular es una consecuencia directa del desarrollo desorganizado que experimentó el departamento.

Actualmente, el municipio se encuentra en una fase crucial de implementación. El equipo de obras está abocado a la delimitación de los espacios de estacionamiento reservado y la instalación de cartelería para las zonas de carga y descarga, un paso fundamental para regular el flujo de vehículos de transporte en la zona comercial.

Paralelamente, la administración municipal está evaluando "dos o tres apps" para gestionar el sistema de estacionamiento. La idea es contratar una de estas plataformas digitales para que los usuarios puedan pagar y controlar su tiempo de estacionamiento desde sus celulares, facilitando el proceso y reduciendo la necesidad de controles manuales. "Creemos que en el 2026 será el año en que se instale el estacionamiento ordenado", afirmó Chirino, dando una fecha tentativa para el lanzamiento del servicio.

Al controlar el estacionamiento en el área más neurálgica del departamento, se espera liberar espacio, agilizar el tránsito y facilitar el acceso a comercios y servicios, lo que beneficiará tanto a los vecinos como a los comerciantes locales.

Sebastián Chirino / Secretario de Gobierno y Desarrollo Económico de Rawson