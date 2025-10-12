San Juan volvió a vivir la adrenalina del automovilismo con el regreso del TC 2000 y el Zonal Cuyano al circuito Eduardo Copello – El Zonda, en una jornada que combinó rugido de motores, competencia de alto nivel y la pasión de un público que colmó el cerro desde las primeras horas del sábado.

En la categoría nacional, el protagonista del día fue Marcelo Ciarrocchi, quien con su Toyota Corolla Cross dominó tanto el segundo entrenamiento como la clasificación, marcando un tiempo de 1:11.284. Lo escoltaron Leonel Pernía (Honda) y Franco Vivian (Chevrolet), a tan solo centésimas de diferencia. El sanjuanino Fabián Flaqué, a bordo del Chevrolet Cruze del equipo Pro Racing, había quedado inicialmente 12°, pero tras una sanción por obstrucción en pista a Mateo Polakovich (Fiat), fue relegado al último lugar en la grilla para la carrera final.

Mientras tanto, el Zonal Cuyano también ofreció espectáculo con las categorías Turismo Pista 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional Fiat. En el Turismo 1.4, Danilo Gil logró el mejor tiempo, mientras que los sanjuaninos Nicolás Peralta y Gonzalo Martínez destacaron entre los cinco primeros.

En la Clase 2, Julián Módica se adueñó del primer puesto, seguido muy de cerca por Facundo Leánez, quien se convirtió en el mejor sanjuanino del día. En la serie, Leánez se quedó con la victoria, y su coterráneo Facundo Della Motta logró el tercer lugar, pese a haber corrido con un motor de repuesto tras una falla en los entrenamientos.

El TC Cuyano tuvo como líder a Luis Maggini, mientras que entre los representantes locales se destacaron Enzo Bianchi y Ernesto Vidal, con buenas actuaciones en sus series. En tanto, la Promocional Fiat contó con una amplia presencia de pilotos sanjuaninos, siendo Maximiliano Juan el mejor ubicado al finalizar tercero en su batería.

Desde la noche del viernes, el cerro comenzó a poblarse de aficionados que llegaron con carpas, casas rodantes y parrillas, listos para vivir una fiesta automovilística que no se veía en San Juan desde hacía seis años.

Para este domingo, las competencias continuarán desde las 9:40 con tanques llenos del TC 2000, y las finales del Zonal Cuyano se correrán a partir de las 10:20, culminando con la gran final del TC 2000 a las 13:15, con una duración de 35 minutos más una vuelta.

Las entradas estarán disponibles desde las 7:00 en Avenida Libertador, frente al boliche Pokatoc. Los valores son de $55.000 en boxes, $40.000 en la tribuna Traverso y $25.000 en el sector general. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis con acreditación. El estacionamiento tiene un costo de $20.000.

