Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para profesionales de la gastronomía. Un local gastronómico lanzó una búsqueda destinada a incorporar a un Jefe de Cocina, un rol clave que demanda formación específica, experiencia comprobable y una marcada vocación por la creatividad culinaria.

Según informaron, el puesto está dirigido exclusivamente a personas que cuenten con título de Técnico o Licenciado en Gastronomía, ya que se trata de un requisito excluyente. Además, se solicita una experiencia mínima de tres años desempeñándose en tareas de liderazgo y supervisión dentro de cocinas profesionales, condiciones esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo.

Otro de los puntos centrales de la convocatoria es el manejo integral en la creación de menús, una tarea que requiere conocimiento técnico, planificación y actualización constante en tendencias gastronómicas. Desde la consultora destacaron también que buscan perfiles con creatividad e innovación, capaces de aportar propuestas nuevas y platos de alta calidad que enriquezcan la oferta del lugar.

El cargo demanda además habilidades sólidas para elaborar preparaciones de alta calidad, así como una marcada atención al detalle, aspectos valorados dentro de entornos gastronómicos donde la excelencia es parte fundamental del servicio.

En cuanto a la disponibilidad horaria, se especifica que la posición requiere trabajo en turnos rotativos, además de la necesidad de cubrir fines de semana y días festivos, una característica habitual del rubro gastronómico debido a la demanda de los clientes en períodos de mayor actividad.

Las personas interesadas en participar del proceso de selección y que cumplan con los requisitos establecidos deberán enviar su currículum al correo electrónico sanjuanconsultorarrhh@gmail.com. “Si te apasiona la gastronomía y reunís los requisitos, queremos conocerte”, indicaron desde la firma a cargo de la búsqueda.