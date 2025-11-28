Néstor en Bloque celebra 20 años de carrera con un show exclusivo en San Juan

Néstor en Bloque regresa a San Juan para celebrar a lo grande sus dos décadas como solista. Este viernes 28 de noviembre, el Complejo La Meseta será el escenario elegido para un recital único que promete repasar los grandes éxitos del artista y encender una verdadera fiesta popular. Desde la organización confirmaron que quedan los últimos tickets disponibles, por lo que se espera una masiva concurrencia de fanáticos.

Néstor Bordiola, conocido artísticamente como Néstor en Bloque, comenzó su trayectoria musical a principios de los años 2000 y rápidamente se posicionó como uno de los referentes indiscutidos de la cumbia base en Argentina. Su estilo distintivo, las letras pegadizas y una impronta que marcó a toda una generación lo convirtieron en un fenómeno dentro de la movida tropical.

A lo largo de su carrera, el artista impuso hits que hoy siguen vigentes en fiestas, radios y bailes de todo el país. Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Una calle me separa”, “Y yo no sé”, “Loco”, “Tu cárcel”, “El amor de su vida” y “Pedirle a la luna”. Durante su presentación en San Juan, el cantante recorrerá estas obras emblemáticas mientras repasa su historia como solista y los momentos que consolidaron su figura dentro del género.

El show en La Meseta será una oportunidad especial para el público sanjuanino, que podrá disfrutar nuevamente del Rey de la Cumbia Base en un formato íntimo y celebratorio. Desde la producción recomendaron adquirir las entradas de manera anticipada, ya que solo quedan los últimos tickets disponibles.

La visita de Néstor en Bloque representa no solo un repaso por su exitosa carrera, sino también una nueva noche de baile y celebración para todos los seguidores que lo han acompañado durante estos 20 años sobre los escenarios.