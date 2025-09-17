"Cocina de Clásicos": un nuevo ciclo musical reversiona hits populares

La escena cultural local se enriquece con el lanzamiento de "Cocina de Clásicos", un ciclo musical quincenal dedicado a la reinterpretación de canciones clásicas del rock, el pop melódico y la música romántica que forman parte del imaginario colectivo. Este proyecto propone un espacio donde artistas de diversos estilos dan nueva vida a temas que han trascendido generaciones, ofreciendo versiones únicas, íntimas y personales de esas melodías que habitan en la memoria de todos.

El ciclo se desarrolla con una frecuencia quincenal y una duración aproximada de entre hora y media y dos horas por función. La modalidad principal es el formato concierto, que tiene como sede el espacio cultural Molleja, ubicado en 9 de Julio 322 Este.

El primer episodio, titulado "Romance", se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre a las 21 horas. En esta edición inaugural, los artistas Angelo Muñoz, Flor Porcel y Juan Guerra interpretarán un repertorio de dieciocho canciones románticas de todos los tiempos. La velada se complementará con lecturas performáticas de poemas, creando una experiencia cultural integral. Las entradas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de la cuenta de Instagram @cocinadeclasicos.