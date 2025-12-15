El Gobierno nacional dispuso este lunes el otorgamiento de asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 al personal de la Administración Pública Nacional, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada durante la madrugada en el Boletín Oficial. La medida busca facilitar los preparativos y desplazamientos familiares en las vísperas de las fiestas de fin de año.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que las fechas de Navidad y Año Nuevo, establecidas como feriados nacionales e inamovibles por la Ley N° 27.399, poseen un fuerte valor social y cultural. En ese sentido, el decreto remarca que “tales fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos”.

Además, el Gobierno destacó que el asueto administrativo no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado nacional y que la medida también genera un impacto positivo en el sector turístico. “Garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”, subraya el texto oficial.

El decreto aclara que el otorgamiento del asueto se fundamenta en “razones de conveniencia, oportunidad y buena administración” y establece que no debe verse afectada la prestación de los servicios esenciales, para lo cual se instruyó a los distintos organismos a adoptar las medidas necesarias que aseguren su continuidad.

Por último, se precisó que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que deberán mantener su esquema habitual de funcionamiento durante esas jornadas.