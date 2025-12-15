El kirchnerismo llevará al Congreso un proyecto de reforma laboral alternativa, diseñado como respuesta directa a la iniciativa de “modernización” impulsada por el gobierno de Javier Milei. La propuesta fue elaborada en el marco del Partido Justicialista (PJ), con participación de sindicatos de la CGT y la CTA, y cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El objetivo de la iniciativa es instalar una “contrarreforma” en el debate parlamentario y confrontar el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y derechos laborales. La Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, liderada por la diputada Vanesa Siley, coordinó la redacción del borrador y articuló su presentación con la bancada de senadores de Unión por la Patria, entre ellos Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, buscando una estrategia legislativa unificada entre ambas cámaras.

“Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico”, afirmó Siley. “El Gobierno dice que flexibilizar el trabajo sirve para crear empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y lo vamos a plasmar en los fundamentos de nuestro dictamen”, agregó la diputada, dejando en claro el carácter opositor y crítico de la iniciativa.

Tres ejes fundamentales: ingresos, descanso y salud

El proyecto se centra en tres ejes principales: salarios, tiempo de descanso y salud laboral. Según el borrador, los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, jornadas extensas y un deterioro creciente de la salud física y mental. La pérdida del poder adquisitivo ha impulsado la pluriactividad, la informalidad y nuevas formas de trabajo asociadas a plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia de eso, la clase trabajadora está tomando más de un empleo o de actividades”, señalaron fuentes del PJ que trabajaron en el borrador.

El aumento de horas trabajadas para compensar los bajos ingresos reduce el tiempo libre y genera un mayor desgaste, al que se suman riesgos físicos y estrés laboral. En este marco, la contrarreforma propone cambios en materia salarial, extensión de la jornada laboral, licencias, negociación colectiva, trabajo en plataformas y regulación tecnológica, con el objetivo de garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Con esta estrategia, el kirchnerismo busca instalar su propio diagnóstico en el debate parlamentario, defendiendo los derechos laborales frente a la propuesta oficial de flexibilización y modernización laboral, que considera regresiva en términos de protección social y empleo.