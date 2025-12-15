En un emotivo hecho que quedó fuera del resultado deportivo, este domingo se vivió el encuentro entre Unión de Rawson y General Belgrano de Sarmiento. Raúl Salinas, presidente del conjunto visitante, protagonizó un gesto que fue destacado por todos los amantes del fútbol y por la página oficial de los Azules de Rawson.

Fuentes oficiales del equipo de Villa Krause informaron que Salinas le regaló una pelota a Michel, un joven hincha de Unión con síndrome de Down. La iniciativa surgió tras el partido de ida disputado en el sur de la provincia, cuando Michel quedó entusiasmado con una pelota que cayó fuera del campo y que debía devolver según las reglas del encuentro.

En el partido definitorio, jugado en Rawson, Salinas decidió ir un paso más allá y le entregó a Michel una pelota nueva para que pudiera seguir disfrutando de su pasión por el fútbol.

El encuentro terminó con la clasificación de Unión a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur, pero el gesto de solidaridad y cercanía de Salinas se convirtió en el momento más recordado por jugadores, hinchas y seguidores de ambos clubes.