"Fui un pibe con un tío violento": Valentino Yospe rompió el silencio tras la denuncia a Ulises Jaitt
POR REDACCIÓN
Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, rompió el silencio y habló sobre el difícil proceso que atraviesa tras denunciar judicialmente a su tío, Ulises Jaitt, por violencia familiar. El joven presentó la denuncia luego de relatar episodios de maltrato físico y psicológico que habría sufrido durante varios años. Tras la exposición del caso, la Justicia dictó medidas de protección; el periodista Ángel De Brito dio a conocer que se puso una perimetral.
En diálogo con LAM, Valentino se mostró conmovido y reflexivo al repasar su historia. Con crudeza, el joven aseguró haber perdido "un montón de años de mi vida, de infancia," algo que hoy le está costando superar. Expresó sentirse muy inmaduro en un montón de aspectos, fruto de que "yo de chico no fui un niño, sino un pibe que trataba de atravesar un montón de problemas familiares con su tío violento".
El impacto emocional de la situación sigue afectando al joven, quien confesó que le "agarró miedo" porque no sabe qué va a hacer Ulises Jaitt "una vez que entre a un programa" de televisión. Ver al hermano de su madre en la cámara le genera una mezcla de emociones: "Ver a alguien en la cámara, que es tu familiar al cual amaste por muchos años y que terminó caga... a trompadas, son un montón de emociones encontradas". Valentino agregó que, si lo llegan a llamar, sabe que es capaz de ir "porque le gusta aparecer".
Respecto a la situación judicial de Ulises Jaitt, De Brito precisó que el tío de Valentino "no puede hablar" públicamente ni hacer declaraciones porque "hay un tema judicial en el medio". De hecho, la producción del programa LAM lo llamó para que diera su explicación el mismo día de la nota con Valentino, pero él no pudo hacerlo.
