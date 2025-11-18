Wanda Nara le habría hecho un importante pedido a Susana Giménez, pero la conductora histórica de Telefe la rechazó. La mediática y la diva mantienen una relación muy cercana y tienen comunicación fluida, incluso cercana a la amistad. Fue a Susana a quien Wanda eligió para hablar por primera vez tras su reconciliación, a quien llamó "Wanda Solange", llamó a Susana el fin de semana para invitarla a su casa de Punta del Este para "tomar el té" y que la conociera.

El comunicador explicó que Nara estaba "desesperada para que tome partido por ella". El objetivo central de Wanda era, de hecho, sacarse una foto con Susana en su casa para "mostrarle a todos que estaba con ella".

A pesar de que Wanda recientemente se compró esa casa en Punta del Este, la cual describió como un sueño y que ya visitó con su hermana Zaira, Andrés Nara, y su novio, Martín Migueles, Giménez declinó la invitación.

La respuesta de Susana fue que justo ese fin de semana tenía que recibir a las personas que "le cortan el pasto" y ella debía estar presente. Previamente, Susana Giménez ya había tomado partido por Wanda Nara, pues fue muy crítica con la China Suárez en público y no participó de la entrevista que le hicieron a Mauro Icardi en Estambul (cuando viajó con Marley).