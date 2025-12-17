Una profunda conmoción se vivió en México tras la caída de una avioneta privada que intentaba aterrizar de emergencia y se estrelló en una cancha de fútbol, dejando un saldo de diez personas fallecidas, entre ellas tres niños. El trágico accidente ocurrió este lunes 15 de diciembre, alrededor del mediodía, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

Según informó el gobierno estatal, la aeronave transportaba a ocho pasajeros y dos tripulantes, quienes perdieron la vida en el impacto. Entre las víctimas se encontraba una familia completa, lo que confirmó que tres de los fallecidos eran menores de edad. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro de la capital mexiquense para la realización de las pericias correspondientes.

La aeronave siniestrada pertenecía a la empresa Jet Pro y era un jet modelo Cessna Citation III, matrícula XA-PRO. De acuerdo al plan de vuelo, el avión había partido desde el Aeropuerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, con destino a Toluca. Por razones que aún se investigan, la avioneta cayó a las 12:31 en una zona cercana al aeropuerto, impactando directamente sobre un campo de fútbol.

Perdieron la vida ocho pasajeros y los dos pilotos.

La lista oficial de víctimas incluye a los menores Natalia, de 2 años; Raúl, de 4; y Ximena, de 9. También fallecieron Raúl Gómez Buenfil (31), Ilse Lizeth Hernández Téllez (32), Gustavo Palomino Olet (50), Raúl Gómez Ruiz (60) y Olga Janine Buenfil Cardone (60). Los tripulantes eran el piloto Juan Carlos Olivares Casas y el copiloto Walding Sánchez Manzano.

Tras el accidente, se activó un operativo de emergencia con la participación de distintas fuerzas y organismos especializados para asegurar la zona y asistir en las tareas de rescate e investigación. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junto a la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), están a cargo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Mientras avanzan las pericias técnicas, el hecho generó un fuerte impacto en la comunidad y reavivó el debate sobre la seguridad aérea, especialmente en vuelos privados, en un accidente que volvió a teñir de luto al país.