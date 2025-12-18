Publicidad
Dos cócteles con vino que se preparan en un minuto, fáciles y económicos

Con el termómetro en ascenso, estas dos recetas ofrecen la solución perfecta: cócteles sencillos, elegantes y rápidos de preparar con vino. Aprende a convertir una botella en el protagonista de tus reuniones estivales.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Más allá de la copa: transforma tu vino en el cóctel refrescante del verano. FOTO: Imagen Ilustrativa

Las altas temperaturas del verano piden bebidas fáciles de preparar, refrescantes e ideales para compartir en reuniones familiares o con amigos. Para esos momentos, los cócteles hechos con vino son una opción excelente: combinan la tradición de una buena copa con la frescura de ingredientes frutales y gaseosos.

A continuación, dos propuestas simples y deliciosas que requieren muy pocos ingredientes y se preparan en minutos. Una utiliza vino blanco para un resultado cítrico y burbujeante, y la otra, vino tinto para un clásico renovado.

Spritz de Vino Blanco

Un cóctel ligero, perfecto para las tardes de calor.

Ingredientes:

  • Vino blanco seco

  • Jugo de naranja natural

  • Soda o agua con gas

  • Hielo

  • Una rodaja de naranja para decorar

Preparación:

  1. Llenar una copa grande o vaso largo con hielo.

  2. Verter dos partes de vino blanco, una parte de jugo de naranja y una parte de soda.

  3. Mezclar con suavidad.

  4. Decorar con una rodaja de naranja y servir al instante.

Tin Tonic (Tinto de Verano con un giro)

Una versión contemporánea y muy refrescante del tradicional tinto de verano.

Ingredientes:

  • Vino tinto (se recomienda un Malbec o similar, frutado y joven)

  • Agua tónica bien fría

  • Abundante hielo

  • Una rodaja de naranja

Preparación:

  1. Colocar una generosa cantidad de hielo en una copa.

  2. Añadir vino tinto hasta llenar aproximadamente la mitad del vaso.

  3. Completar con agua tónica, usando una proporción similar de vino y tónica (ej. 1:1 o al gusto).

  4. Revolver ligeramente y coronar con una rodaja de naranja, que aporta un aroma cítrico esencial.

Consejos para el éxito:

  • Hielo es clave: Usar siempre hielo fresco y en abundancia para mantener la bebida fría sin diluirla demasiado rápido.

  • Vinos recomendados: Para el Spritz, elegir un vino blanco seco como un Sauvignon Blanc o un Torrontés. Para el Tin Tonic, un vino tinto joven y afrutado funciona mejor que uno con mucho tanino o crianza.

  • Personalización: Se pueden añadir hierbas frescas como menta o romero, un toque de licor como Aperol en el Spritz, o sustituir la naranja por otros cítricos como limón o pomelo.

