Dos cócteles con vino que se preparan en un minuto, fáciles y económicos

Las altas temperaturas del verano piden bebidas fáciles de preparar, refrescantes e ideales para compartir en reuniones familiares o con amigos. Para esos momentos, los cócteles hechos con vino son una opción excelente: combinan la tradición de una buena copa con la frescura de ingredientes frutales y gaseosos.

A continuación, dos propuestas simples y deliciosas que requieren muy pocos ingredientes y se preparan en minutos. Una utiliza vino blanco para un resultado cítrico y burbujeante, y la otra, vino tinto para un clásico renovado.

Spritz de Vino Blanco

Un cóctel ligero, perfecto para las tardes de calor.

Ingredientes:

Vino blanco seco

Jugo de naranja natural

Soda o agua con gas

Hielo

Una rodaja de naranja para decorar

Preparación:

Llenar una copa grande o vaso largo con hielo. Verter dos partes de vino blanco, una parte de jugo de naranja y una parte de soda. Mezclar con suavidad. Decorar con una rodaja de naranja y servir al instante.

Tin Tonic (Tinto de Verano con un giro)

Una versión contemporánea y muy refrescante del tradicional tinto de verano.

Ingredientes:

Vino tinto (se recomienda un Malbec o similar, frutado y joven)

Agua tónica bien fría

Abundante hielo

Una rodaja de naranja

Preparación:

Colocar una generosa cantidad de hielo en una copa. Añadir vino tinto hasta llenar aproximadamente la mitad del vaso. Completar con agua tónica, usando una proporción similar de vino y tónica (ej. 1:1 o al gusto). Revolver ligeramente y coronar con una rodaja de naranja, que aporta un aroma cítrico esencial.

Consejos para el éxito: