Duki anunció su retiro de la música: el motivo tras la dura decisión

Mauro Lombardo, conocido artísticamente como Duki, ha comunicado oficialmente que se toma un descanso de la música luego de concluir un 2025 histórico. Al cumplirse casi diez años de trayectoria y nueve años tocando en vivo, el referente urbano expresó su necesidad de reposar: “Llegó el momento de descansar”.

Este anuncio llega tras un tour mundial de 60 presentaciones en 12 países y más de 45 ciudades de Europa, Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica, logrando convocar a más de 500.000 espectadores.

En Argentina, el fenómeno alcanzó un récord absoluto con 12 funciones agotadas en el Movistar Arena, consolidándose como el artista con más tickets vendidos en dicho recinto durante el año. Su impacto global incluyó 11 presentaciones sold out en Estados Unidos, marcando un hito para un artista urbano nacional en ese país.

Durante este periodo, Duki expandió su presencia multiplataforma con el estreno en Netflix del documental “Rockstar: Duki Desde El Fin Del Mundo” —que fue Top 1 en Argentina, España y México— y la publicación del mixtape 5202, con temas como “Golfista” y “5202 Type Beat”. Además, mantuvo contacto directo con sus seguidores a través del vlog “DUKI: VLOG TOUR 5202” y brindó consejos a jóvenes sobre la importancia de continuar la formación escolar.

El cierre de la gira en Buenos Aires fue descrito como una reacción en cadena imparable de energía entre el público y el músico. Bajo una puesta en escena hipnótica y un calor intenso, el repertorio recorrió éxitos como “Imperio”, “Barro”, “Cine”, “Rockstar”, “Goteo” y “Givenchy”.

Las noches finales contaron con la participación de C.R.O en el tema “Harakiri” y de Salastkbron en “Uno Dos”, sellando lo que el artista calificó como un año para el cofre de los recuerdos.