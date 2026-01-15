A más de una semana del hallazgo de un cráneo y restos óseos en un basural del departamento Albardón, la Fiscalía confirmó que el material será enviado a la provincia de Córdoba para ser sometido a pericias especializadas. El objetivo es determinar la antigüedad de los huesos y avanzar en la investigación.

El fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la UFI Delitos Especiales, explicó a DIARIO HUARPE que los restos fueron trasladados en primera instancia a la morgue judicial del Complejo Científico Forense. “Se pudo determinar que se trataba de una persona de sexo masculino, por lo menos el cráneo, y aparentemente mayor de edad”, indicó.

Sin embargo, los peritos no lograron establecer desde cuándo datan los restos. “No nos pueden dar la data de la antigüedad de los huesos, por lo que nos recomiendan que sea analizado por un antropólogo”, detalló el fiscal.

Ante ese escenario, la unidad fiscal resolvió el envío del material a un instituto especializado de Córdoba. “Es lo que esta unidad fiscal va a hacer la semana que viene. Los restos óseos se van a estar enviando, en realidad llevando, por personal de la UFI a un instituto de la provincia de Córdoba a fin de que sean analizados como corresponde”, señaló Gómez.

Sobre el hallazgo en el basural, el funcionario precisó que “se encontraron partes del cráneo, aparentemente partidas, y otros restos de huesos, como pedazos de fémur”. No obstante, remarcó las dificultades para profundizar la búsqueda en el lugar. “Convengamos que es un basural que se remueve de forma permanente y donde hay muchos focos de incendio, calculamos que con intención de reducir la basura del lugar”, explicó.

Finalmente, Gómez indicó que, pese a los rastrillajes realizados, no se detectaron más restos en la zona. “Por las condiciones del lugar y con las dificultades que presenta, lo que se pudo hallar fueron estos elementos”, concluyó.