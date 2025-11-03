Cristian Castro se casará en febrero del 2026

El anuncio de la boda entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo latinoamericano. El reconocido cantante mexicano confirmó que el enlace se celebrará el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz.

Castro reveló la fecha, tras considerar inicialmente el 3 de diciembre como tentativa, durante una entrevista realizada en el marco del festival Creepy Halloween en Córdoba. El cantante confirmó la noticia en declaraciones recogidas por Carlos Paz Vivo: “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”.

La historia de Cristian Castro y Mariela Sánchez ha captado la atención del público desde sus inicios a finales de 2023. La relación, sin embargo, ha estado marcada por altibajos, ya que atravesó dos rupturas, una en febrero y otra en mayo de 2024. A pesar de estos episodios, ambos decidieron retomar la relación y ahora tienen planes concretos de matrimonio.

La elección de Villa Carlos Paz, la ciudad natal de la empresaria inmobiliaria, como escenario para la boda ha generado entusiasmo, pues la presencia de una figura internacional como Castro incrementa la repercusión del anuncio. Comerciantes, vecinos y seguidores esperan con interés los detalles del evento.