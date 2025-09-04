La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves un mensaje a través de sus redes sociales, en el que habló directamente a la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y apuntó de lleno contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de “cobarde”, “caradura” y “muy miserable”.

El disparador fue la puesta en escena del mandatario en Moreno, donde, en medio de la campaña, cantó pidiendo “sacar del cajón” a Néstor Kirchner. Para Cristina, se trató de “un show de muy mal gusto” y “propio de gente cobarde y de muy baja estofa”.

Publicidad

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, lanzó la expresidenta en uno de los pasajes más duros de su mensaje.

Cristina también apuntó contra Milei por su defensa de Karina Milei en la investigación por presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. El Presidente había dicho que se trataba de una “opereta de la oposición”, algo que la exvicepresidenta desmintió con fuerza.

Publicidad

“Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. El que dijo eso no fue ningún opositor, sino su propio abogado personal, con quien escuchaba ópera todos los domingos en Olivos y a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, recordó.

En tono irónico, Cristina bautizó al jefe de Estado como “cara de piedra Milei”, comparándolo con el histórico boxeador panameño “Mano de Piedra Durán”. “Lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”, insistió.

Publicidad

La exmandataria también dedicó un párrafo a las afirmaciones de Milei sobre un supuesto intento de asesinato en su contra. Allí apeló a su propia experiencia en el atentado de 2022.

“Presidente Milei, sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr”, señaló.

Cristina agregó que, a diferencia de Milei, nunca usa esa experiencia en público: “Jamás hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente”.

Llamado al voto en Buenos Aires

Tras los cuestionamientos, Cristina pidió recuperar “el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos de un presidente”, incluso para quienes no lo votaron.

“Aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación”, remarcó.

Finalmente, convocó a la militancia y a la ciudadanía bonaerense a expresarse en las urnas el próximo domingo 7 de septiembre: “Es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas”, concluyó.