Conor McGregor, antes del octógono: la vida desconocida de la Leyenda

Conocido mundialmente por su destreza en el octógono, Conor McGregor tuvo un inicio muy distinto en el mundo del deporte. Antes de sus multimillonarios contratos y su fama global, el luchador irlandés soñaba con ser una estrella del fútbol. A diferencia de deportistas como el exfutbolista Arjen Robben, que dejó el campo para incursionar en el pádel, McGregor tomó el camino opuesto: abandonó el deporte rey para forjar su leyenda en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Nacido en un humilde barrio de Dublín, la infancia de Conor McGregor estuvo marcada por las dificultades económicas. En un entorno donde las oportunidades eran escasas, el fútbol se presentaba como una posible vía de escape y un vehículo para el crecimiento personal. El joven Conor no era la excepción y, al igual que muchos de sus compañeros, se aferró a la pasión por el deporte, siguiendo de cerca al Manchester United, equipo en el que soñaba jugar algún día.

Siendo aún un adolescente, y tras abandonar sus estudios, McGregor compaginó el fútbol con un oficio más tradicional: la fontanería. Fue así como se unió a las filas del Yellowstone FC, posteriormente conocido como Stanaway Celtic, un equipo modesto de la liga dublinesa. Sus entrenadores y compañeros lo consideraban un pilar fundamental del equipo, destacándose por su rol de goleador y su espíritu competitivo. El técnico David Glennon lo describió como “el mejor jugador del plantel, inagotable y competitivo”. A pesar de su talento, la presión económica y la necesidad de aportar en casa lo alejaron de un posible futuro profesional en el fútbol.

Conor McGregor y su pasado en el fútbol

La adolescencia también fue un periodo complicado para McGregor debido al acoso escolar que sufrió. Al ser más pequeño y débil físicamente que sus compañeros, se convirtió en blanco de bullying en el instituto. Esta situación lo impulsó a buscar refugio en los deportes de combate, y a los 16 años se adentró en el mundo de las Artes Marciales Mixtas con el único objetivo de aprender a defenderse. Aunque su vida oscilaba entre los entrenamientos, su trabajo como fontanero y los partidos de fútbol, la MMA no era su prioridad.

El punto de inflexión en su vida ocurrió en 2008, cuando decidió abandonar por completo su trabajo familiar para dedicarse de lleno a la MMA. Su estilo agresivo y poco ortodoxo llamó la atención de la promotora Cage Warriors, lo que le abrió las puertas a su primera gran oportunidad. A pesar de los títulos conseguidos en peso pluma y peso ligero, la estabilidad económica no llegaba, y Conor McGregor dependía de ayudas estatales para subsistir. Unos años más tarde, firmó su primer contrato con la UFC y se convirtió en uno de los luchadores más reconocidos del mundo, escribiendo un nuevo capítulo en su historia.