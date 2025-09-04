Desde hace varios días, la actriz China Suárez se encuentra en Estambul acompañada de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, disfrutando del verano turco y de actividades al aire libre. En medio de este contexto, compartió una imagen muy tierna de un picnic que organizó para los niños en el jardín de su casa.

En sus historias de Instagram, Suárez mostró la escena familiar donde se la ve sentada junto a sus hijos sobre una manta rayada en el césped, rodeados de una variedad de alimentos pensados especialmente para los más pequeños. Entre las opciones se encontraban uvas verdes, tortas, gelatinas, macarons, papas fritas y palitos, además de galletitas turcas que aportaron un toque local a la reunión.

Durante el picnic, la actriz grabó un breve video que conmovió a sus seguidores. En él, Amancio, el menor de sus hijos, le ofrece uno de los snacks y ella le responde con una sonrisa: “Gracias, mi amor”. El niño le contesta con ternura: “Vos sos mi amor porque yo te amo, mamá”, momento que culmina en un abrazo entre ambos, reflejando la profunda conexión entre madre e hijo.

Además, la China compartió otra imagen en la que aparece sentada junto a Amancio, mientras él le muestra algo fuera de cámara y ella lo acompaña con una expresión de complicidad, acompañando la foto con un emoji de corazón rojo que simboliza el amor y la entrega en esta etapa de su vida.

Este tiempo en Turquía ha sido diferente para Suárez, quien se trasladó junto a su abuela Marcela Riviero y la niñera de los chicos, y optó por mantener un perfil bajo, alejándose del foco mediático habitual. Solo publicó una foto de sus tres hijos abrazados con la frase “mi vida entera” y un corazón, transmitiendo el valor que le da a su familia.

En los días posteriores, la actriz mostró a sus seguidores diferentes momentos de la rutina familiar en Estambul, incluyendo juegos, meriendas, salidas al aire libre y ratos de pileta. Estas imágenes reflejan la felicidad y la prioridad que Suárez le da a compartir tiempo de calidad con sus hijos.

La llegada de Mauro Icardi, actualmente jugador del Galatasaray y recuperado de una lesión, reforzó la dinámica de familia ensamblada que viven en Turquía. El futbolista se integró naturalmente a las actividades familiares, participando en juegos y salidas, como se pudo ver en las publicaciones con escenas en la piscina y en un parque de diversiones.

El álbum familiar también incluyó videos de los niños disfrutando de atracciones como la montaña rusa y el samba, riendo y viviendo momentos de alegría que confirman el foco de la actriz en construir un entorno de felicidad y unión lejos de Argentina.