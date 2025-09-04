El presidente argentino, Javier Milei, ha llegado a Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de sostener una serie de reuniones con actores del mercado. El jefe de Estado, tiene previsto regresar a la capital del país el viernes 14 por la tarde. Su arribo a la ciudad californiana se produjo con un retraso de dos horas, lo que ha generado que su cronograma de actividades sea aún más ajustado.

El mandatario comenzó su visita con un almuerzo junto a Noel del Castro y luego participó de una ronda con inversionistas coordinada por el Instituto Milken. Posteriormente, junto al titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino, Alejandro Oxenford, el primer mandatario se reunió con un grupo de líderes de empresas y del ámbito de las finanzas. La jornada concluirá con una reunión programada para la noche con Mark A. Nelson, vicepresidente de la compañía Chevron.

A pesar de los trascendidos, el jefe de Estado descartó trasladarse a Las Vegas para asistir a un espectáculo de su expareja, Fátima Flórez. El retorno a la Argentina está estipulado para el viernes a las 14, tras una breve pero concentrada misión comercial.